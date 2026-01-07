Россия требует от США "гуманного отношения" к россиянам на борту задержанного танкера

После задержания Соединенными Штатами танкера Bella 1 (Marinera), плывшего под российским флагом, в МИД России требуют от США гуманно обращаться с российскими гражданами, находившимися на борту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в МИД России заявили агентству ТАСС.

В российском министерстве сказали, что внимательно отслеживают сообщения о высадке американских военных на судно Marinera в Северной Атлантике, которое шло под российским флагом.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан, требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", – заявили в МИД РФ.

Как сообщило Европейское командование США 7 января, США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.

Военные Великобритании поддержали операцию США по захвату танкера под флагом РФ.

В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер Marinera.

Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.