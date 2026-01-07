Рубіо наступного тижня зустрінеться з представниками Данії щодо Гренландії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії для обговорення питання Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

Коментарі Рубіо в Капітолії пролунали на тлі посилення риторики адміністрації Трампа щодо взяття під контроль Гренландії.

Журналіст запитав Рубіо, чи відмовляться США від варіанту використання американських військових для захоплення Гренландії.

"Я тут не для того, щоб говорити про Данію чи військове втручання. Я зустрінуся з ними наступного тижня", – відповів Рубіо, додавши, що "тоді ми поговоримо з ними".

Раніше повідомляли, що Данія та Гренландія домагаються переговорів з Рубіо щодо острова.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт раніше заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки