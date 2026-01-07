Рубио на следующей неделе встретится с представителями Дании по поводу Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что на следующей неделе встретится с представителями Дании для обсуждения вопроса Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNBC.

Комментарии Рубио в Капитолии прозвучали на фоне усиления риторики администрации Трампа по поводу взятия под контроль Гренландии.

Журналист спросил Рубио, откажутся ли США от варианта использования американских военных для захвата Гренландии.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с ними на следующей неделе", – ответил Рубио, добавив, что "тогда мы поговорим с ними".

Ранее сообщалось, что Дания и Гренландия добиваются переговоров с Рубио по поводу острова.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

