Белый дом: Трамп не боится ухудшения отношений с Путиным из-за задержания танкеров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в среду, что президент Дональд Трамп "не боится" продолжать задерживать нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, несмотря на опасения повышения напряженности в отношениях с Россией.

Заявление Левитт приводит CNN, сообщает Европейская правда".

Левитт сказала, что президент Трамп будет придерживаться "нашей политики, которая является лучшей для Соединенных Штатов Америки".

"Это означает применение эмбарго против всех судов "теневого флота", которые незаконно транспортируют нефть", – заявила она на брифинге для прессы.

Она преуменьшила риск того, что это может спровоцировать вспышку напряженности между США и Россией, аргументируя это тем, что Трамп поддерживает хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я верю, что эти личные отношения будут продолжаться", – сказала она, добавив, что Трамп четко дал понять, что задержание танкеров, на которые наложены санкции, является "политикой этой администрации, и он не боится ее реализовывать".

Заявление Левитт прозвучало через несколько часов после того, как американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно под российским флагом, которое они преследовали более двух недель.

В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер Marinera, шедший под флагом РФ.

Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.