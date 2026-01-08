Укр Рус Eng

Агент миграционной службы застрелил женщину в Миннеаполисе, Трамп обвинил жертву и леворадикалов

видео
Новости — Четверг, 8 января 2026, 07:46 — Кристина Бондарева

Агент миграционной службы США (ICE) в спорном инциденте застрелил 37-летнюю женщину в городе Миннеаполис, что вызвало бурную реакцию общества и заставило президента Дональда Трампа встать на защиту агента и обвинить леворадикалов.

Об инциденте широко сообщили американские СМИ, его видео было опубликовано в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как сообщает агентство AP, 37-летняя Рене Николь Гуд была застрелена в голову на глазах у члена семьи всего в нескольких кварталах от старейших иммигрантских рынков и примерно в 1,6 км от места, где в 2020 году полиция убила Джорджа Флойда.

Ее убийство было зафиксировано на видео свидетелями, и стрельба быстро собрала большую толпу разъяренных протестующих. К вечеру сотни людей собрались на митинг, чтобы призвать общественность сопротивляться иммиграционным органам.

Видео, снятые случайными свидетелями с разных точек, показывают, как офицер подходит к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги, требует от водителя открыть дверь и хватает за ручку. Honda Pilot начинает двигаться вперед, и другой офицер ICE, стоящий перед автомобилем, достает оружие и сразу же делает как минимум три выстрела в автомобиль с близкого расстояния, отскакивая назад, когда автомобиль движется в его сторону.

Агент миграционной службы США (ICE) в спорном инциденте застрелил 37-летнюю женщину в городе Миннеаполис, что вызвало бурную реакцию общества и заставило президента Дональда Трампа встать на защиту агента и обвинить леворадикалов.

На видео нет никаких указаний на то, имела ли женщина контакты с офицерами ICE до начала видеозаписи.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем описала инцидент как "акт внутреннего терроризма", совершенный против сотрудников ICE женщиной, которая "пыталась их переехать и таранила их своим автомобилем. Один из наших сотрудников действовал быстро и в целях защиты, выстрелил, чтобы защитить себя и окружающих".

В посте в Truth Social президент Дональд Трамп выдвинул аналогичные обвинения против женщины и защитил работу ICE.

"Женщина, которая кричала, была, очевидно, профессиональной провокаторшей, а женщина, которая управляла автомобилем, вела себя очень неадекватно, препятствовала и сопротивлялась, а затем жестоко, умышленно и злобно наехала на офицера ICE, который, похоже, выстрелил в нее в порядке самообороны. Судя по приложенному видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он выздоравливает в больнице", – написал Трамп, вопреки кадрам, на которых видно, что офицер даже не упал на землю во время инцидента.

Трамп заявил, что "ситуация изучается в целом", но "причина этих инцидентов заключается в том, что радикальная левица ежедневно угрожает, нападает и преследует наших правоохранителей и агентов ICE".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей категорически отверг утверждение о том, что агент стрелял в порядке самообороны, заявив, что на видеозаписи все четко видно.

"Они уже пытаются представить это как акт самообороны. Увидев видео своими глазами, я хочу прямо сказать всем – это ложь", – цитирует Фрея агентство Reuters.

Камала Харрис, бывшая кандидатка от Демократической партии, заявила, что видео ясно показывает: объяснение администрации Трампа относительно этой стрельбы является чистой манипуляцией. "Полное и справедливое расследование на уровне штата абсолютно необходимо", – подчеркнула она.

Инцидент в Миннесоте произошел в год промежуточных выборов в США, результаты которых крайне важны для Дональда Трампа.

Читайте также: План Трампа на промежуточные выборы. Почему рейтинг президента США уже не имеет значения

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп США
Реклама: