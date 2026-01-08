Агент миграционной службы застрелил женщину в Миннеаполисе, Трамп обвинил жертву и леворадикалов

Агент миграционной службы США (ICE) в спорном инциденте застрелил 37-летнюю женщину в городе Миннеаполис, что вызвало бурную реакцию общества и заставило президента Дональда Трампа встать на защиту агента и обвинить леворадикалов.

Об инциденте широко сообщили американские СМИ, его видео было опубликовано в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как сообщает агентство AP, 37-летняя Рене Николь Гуд была застрелена в голову на глазах у члена семьи всего в нескольких кварталах от старейших иммигрантских рынков и примерно в 1,6 км от места, где в 2020 году полиция убила Джорджа Флойда.

Ее убийство было зафиксировано на видео свидетелями, и стрельба быстро собрала большую толпу разъяренных протестующих. К вечеру сотни людей собрались на митинг, чтобы призвать общественность сопротивляться иммиграционным органам.

Видео, снятые случайными свидетелями с разных точек, показывают, как офицер подходит к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги, требует от водителя открыть дверь и хватает за ручку. Honda Pilot начинает двигаться вперед, и другой офицер ICE, стоящий перед автомобилем, достает оружие и сразу же делает как минимум три выстрела в автомобиль с близкого расстояния, отскакивая назад, когда автомобиль движется в его сторону.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 – Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

Агент миграционной службы США (ICE) в спорном инциденте застрелил 37-летнюю женщину в городе Миннеаполис, что вызвало бурную реакцию общества и заставило президента Дональда Трампа встать на защиту агента и обвинить леворадикалов.

На видео нет никаких указаний на то, имела ли женщина контакты с офицерами ICE до начала видеозаписи.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем описала инцидент как "акт внутреннего терроризма", совершенный против сотрудников ICE женщиной, которая "пыталась их переехать и таранила их своим автомобилем. Один из наших сотрудников действовал быстро и в целях защиты, выстрелил, чтобы защитить себя и окружающих".

В посте в Truth Social президент Дональд Трамп выдвинул аналогичные обвинения против женщины и защитил работу ICE.

"Женщина, которая кричала, была, очевидно, профессиональной провокаторшей, а женщина, которая управляла автомобилем, вела себя очень неадекватно, препятствовала и сопротивлялась, а затем жестоко, умышленно и злобно наехала на офицера ICE, который, похоже, выстрелил в нее в порядке самообороны. Судя по приложенному видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он выздоравливает в больнице", – написал Трамп, вопреки кадрам, на которых видно, что офицер даже не упал на землю во время инцидента.

Трамп заявил, что "ситуация изучается в целом", но "причина этих инцидентов заключается в том, что радикальная левица ежедневно угрожает, нападает и преследует наших правоохранителей и агентов ICE".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей категорически отверг утверждение о том, что агент стрелял в порядке самообороны, заявив, что на видеозаписи все четко видно.

"Они уже пытаются представить это как акт самообороны. Увидев видео своими глазами, я хочу прямо сказать всем – это ложь", – цитирует Фрея агентство Reuters.

Камала Харрис, бывшая кандидатка от Демократической партии, заявила, что видео ясно показывает: объяснение администрации Трампа относительно этой стрельбы является чистой манипуляцией. "Полное и справедливое расследование на уровне штата абсолютно необходимо", – подчеркнула она.

Инцидент в Миннесоте произошел в год промежуточных выборов в США, результаты которых крайне важны для Дональда Трампа.

Читайте также: План Трампа на промежуточные выборы. Почему рейтинг президента США уже не имеет значения