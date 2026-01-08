СМИ: Европа разрабатывает несколько вариантов противодействия захвату Гренландии США

Европейские правительства больше не игнорируют резкую риторику президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии и рассматривают варианты противодействия этой угрозе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Politico.

Издание пообщалось с чиновниками, дипломатами, экспертами и представителями НАТО, чтобы определить, какие варианты рассматривают европейские страны для сдерживания Трампа от захвата арктического острова.

Первый вариант – компромисс в рамках НАТО. Бывший высокопоставленный чиновник Альянса предположил, что НАТО может выступить посредником между Гренландией, Данией и США в вопросах безопасности острова. Союзники по НАТО обдумывают новые предложения, которые могли бы укрепить безопасность Гренландии, несмотря на распространенное мнение, что любая прямая угроза со стороны российских и китайских кораблей этой территории преувеличена.

Среди других предложений, по словам трех дипломатов НАТО, Альянс должен рассмотреть возможность ускорения расходов на оборону Арктики, проведение большего количества военных учений в регионе и размещение войск для безопасности Гренландии.

Второй вариант – экономические выгоды для Гренландии. Администрация Трампа неоднократно сигнализировала, что если арктическая территория выйдет из состава Дании и подпишет соглашение с США, ее переполнят американские деньги.

ЕС и Дания планируют убедить гренландцев, что они могут предложить им лучшее соглашение.

Согласно планам, которые являются предметом дальнейших переговоров между странами-членами, ЕС почти удвоит расходы на Гренландию до 530 млн евро в течение семилетнего периода, начиная с 2028 года. Согласно тому же документу, Гренландия также будет иметь право подать заявку на дополнительное финансирование ЕС в размере 44 млн евро. Фокус расходов – развитие возможностей острова добывать минеральные ресурсы.

Третьим вариантом является применение "торговой базуки" ЕС, созданной после первой администрации Трампа, которая позволяет ЕС принимать меры в ответ на торговую дискриминацию от США.

По словам дипломатов, если США решатся на силовой захват острова, у европейцев нет вариантов, чтобы предотвратить это.

С юридической точки зрения, возможно, Дания будет вынуждена ответить на атаку военными средствами. Согласно приказу 1952 года, войска должны "немедленно начать бой, не дожидаясь приказов и не ища их" в "случае нападения на территорию Дании".

Европейские страны должны взвесить возможность развертывания войск в Гренландии – если Дания этого попросит – чтобы увеличить потенциальную стоимость военных действий США, заявил дипломат ЕС, повторив предположение, что Берлин и Париж могут направить силы для сдерживания любого вторжения.

Хотя эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они будут действовать как сдерживающий фактор.

Как сообщалось ранее, команда Трампа разрабатывает бизнес-соглашения для реализации его видения по Гренландии.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

