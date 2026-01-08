Le Monde: посланця Путіна Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, його приймали у посольстві США

Французьке видання Le Monde повідомило, що представник Кремля в переговорах з Вашингтоном щодо російсько-української війни Кирил Дмитрієв перебував у Парижі 7 січня.

Про це видання повідомило надвечір у середу, пише "Європейська правда".

Як стало відомо Le Monde від поінформованого джерела, Дмитрієва помітили на вулиці Фобур-Сен-Оноре.

Єлисейський палац заперечив інформацію про те, що Дмитрієв відвідав президентський палац на наступний день після того, як 6 січня в Парижі пройшла зустріч лідерів країн "коаліції рішучих", на якій був присутній і президент Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

У Парижі Дмитрієв, як повідомляється, був прийнятий в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом.

7 січня, нагадаємо, в Парижі ще перебувала українська делегація, яка проводила зустрічі з американською командою, про що повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Також українська команда проводила консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради, повідомляв Умєров 7 січня.

Президент Володимир Зеленський, який 6 січня був у Парижі, вранці 7 січня прибув на Кіпр.