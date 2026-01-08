Le Monde: посланника Путина Дмитриева 7 января видели в Париже, его принимали в посольстве США

Французское издание Le Monde сообщило, что представитель Кремля в переговорах с Вашингтоном по российско-украинской войне Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января.

Об этом издание сообщило вечером в среду, пишет "Европейская правда".

Как стало известно Le Monde от информированного источника, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сен-Оноре.

Елисейский дворец опроверг информацию о том, что Дмитриев посетил президентский дворец на следующий день после того, как 6 января в Париже прошла встреча лидеров стран "коалиции решительных", на которой присутствовал и президент Владимир Зеленский и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

В Париже Дмитриев, как сообщается, был принят в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом.

7 января, напомним, в Париже еще находилась украинская делегация, которая проводила встречи с американской командой, о чем сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также украинская команда проводила консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета, сообщал Умеров 7 января.

Президент Владимир Зеленский, который 6 января был в Париже, утром 7 января прибыл на Кипр.