СМИ: под Парижем нашли мертвым российского журналиста, который мог выпасть из окна

Во Франции прокуратура Нантера в среду открыла расследование с целью установления причин смерти 38-летнего российского журналиста Евгения С., чье тело было найдено в Медоне, пригороде Парижа.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV от своих источников, сообщает "Европейская правда".

Тело россиянина обнаружили возле жилого дома – вероятно, после падения из окна его квартиры, расположенной на седьмом этаже на высоте около 20 метров.

Прокуратура Нантера открыла расследование для выяснения причин смерти. Изначально дело расследовала судебная полиция, однако теперь оно передано местным правоохранительным органам.

По информации телеканала, Евгений С., который в прошлом работал для российского сайта "Открытые медиа" и получил убежище во Франции, в течение нескольких дней высказывал суицидальные мысли.

Непосредственно перед смертью он прислал близким прощальное письмо. В записке, написанной на русском языке, журналист утверждал, что стал жертвой масштабного хакерского вмешательства.

"Все мои аккаунты были взломаны. Мой аккаунт в Telegram похитили. Все мои мобильные телефоны и приложения были клонированы... Мои SMS и телефонные разговоры перехватывали... Мой телефон был заражен хакерами", – написал он.

Далее он намекнул на самоубийство: "Я – единственный человек, которого следует обвинять в моей смерти. Вы также можете обвинить мою халатность. Я понимаю, что разочаровал многих людей. У меня нет оправданий, кроме того, что я не хотел нанести вред никому. Я никогда не работал в интересах России и никогда не был кем-то завербован", – написал журналист.

По словам друга, который разговаривал с ним по телефону в воскресенье, 4 января, за три дня до смерти, его психическое состояние ухудшилось. "Он был не в себе. Мне показалось, что он находился в состоянии острой паранойи", – пояснил россиянин в комментарии BFMTV. По его словам, Евгений С. "демонстрировал суицидальные мысли".

Напомним, в декабре в Испании приостановили расследование дела об убийстве летчика-перебежчика из РФ.

В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили, что за убийство летчика киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.