У Бухаресті гасили пожежу в будівлі Мінфіну Румунії

У четвер будівлю Міністерства фінансів Румунії ненадовго евакуювали через пожежу на останньому поверсі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася приблизно опівдні 9 січня. Один зі співробітників міністерства зателефонував у пожежно-рятувальну службу з повідомленням про дим всередині будівлі.

На місце відправили п’ять пожежних машин. Як з’ясувалось, займання сталось у технічній зоні зі "складом сміття". Займання швидко ліквідували, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причина пожежі поки невідома.

Співробітники Мінфіну, що залишили будівлю після оповіщення, невдовзі змогли повернутися всередину.

Задля роботи пожежників біля будівлі міністерства перекривали рух.

Нагадаємо, у новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама, а через пожежу у барі на гірськолижному курорті Швейцарії загинули 40 людей. У Любліні у різдвяний ранок гасили велику пожежу на покрівлі костелу.







