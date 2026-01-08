В Бухаресте тушили пожар в здании Минфина Румынии

В четверг здание Министерства финансов Румынии ненадолго эвакуировали из-за пожара на последнем этаже.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Пожар начался примерно в полдень 9 января. Один из сотрудников министерства позвонил в пожарно-спасательную службу с сообщением о дыме внутри здания.

На место отправили пять пожарных машин. Как выяснилось, возгорание произошло в технической зоне со "складом мусора". Возгорание быстро ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Сотрудники Минфина, покинувшие здание после оповещения, вскоре смогли вернуться внутрь.

Для работы пожарных возле здания министерства перекрывали движение.

