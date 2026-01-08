Каллас: ЕС обсуждает стратегию реагирования на заявления Трампа по Гренландии

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа по Гренландии окажутся реальными.

Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельатти в Каире, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, после молниеносной операции в Венесуэле в минувшие выходные президент США снова активно заговорил о желании контролировать Гренландию.

Поэтому Каллас отметила, что в ЕС ведутся дискуссии относительно того, какой будет реакция, если угрозы Трампа окажутся реальными.

"Сообщения, которые мы слышим по Гренландии, вызывают серьезное беспокойство", – добавила глава дипломатии ЕС.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Лидер оппозиции Гренландии Пеле Броберг считает, что Нуук должен самостоятельно провести прямые переговоры с правительством США.

А премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

