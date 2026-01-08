У Польщі через лід на річці Одра ввели заборону на судноплавство

У Польщі через зростаючу товщину крижаного покриву та прогнозоване зниження температури ввели заборону на судноплавство на нижній та прикордонній ділянках річки Одра.

Про це повідомили Управління внутрішнього судноплавства в Щецині та Регіональне управління водного господарства Польщі в Щецині, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За словами Лукаша Коланда, директора Управління водозбору в Щецині, різке зниження температури вночі призвело до швидкого збільшення крижаного покриву.

Відтак крига закрила всі водні шляхи, які перебувають під управлінням регіонального управління водного господарства.

На нижній ділянці річки вже утворився постійний крижаний покрив довжиною близько 60 км, а на прикордонній ділянці – близько 10 км.

Наразі для забезпечення можливості подальшого судноплавства працюють два криголами – "Станіслав" і "Одинець". Однак основні роботи планують розпочати після відлиги, яка, за прогнозами, відбудеться через 10 днів.

Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії. У Румунії в деяких районах продовжили зимові канікули через зимову негоду.

А Християнсько-демократичний союз Німеччини скасував запланований на вихідні з’їзд, передбачаючи транспортний колапс через снігопад.