В Польше из-за льда на реке Одра ввели запрет на судоходство

В Польше из-за растущей толщины ледяного покрова и прогнозируемого снижения температуры ввели запрет на судоходство на нижнем и пограничном участках реки Одра.

Об этом сообщили Управление внутреннего судоходства в Щецине и Региональное управление водного хозяйства Польши в Щецине, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам Лукаша Коланда, директора Управления водосбора в Щецине, резкое снижение температуры ночью привело к быстрому увеличению ледяного покрова.

Поэтому лед закрыл все водные пути, которые находятся под управлением регионального управления водного хозяйства.

На нижнем участке реки уже образовался постоянный ледяной покров длиной около 60 км, а на пограничном участке – около 10 км.

Сейчас для обеспечения возможности дальнейшего судоходства работают два ледокола – "Станислав" и "Одинец". Однако основные работы планируют начать после оттепели, которая, по прогнозам, состоится через 10 дней.

Ранее в течение этой недели зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Британии, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии. В Румынии в некоторых районах продлили зимние каникулы из-за зимней непогоды.

А Христианско-демократический союз Германии отменил запланированный на выходные съезд, предвидя транспортный коллапс из-за снегопада.