Через сильні дощі та сніг на Балканах закрито дороги і залізничні лінії, є загиблий

У четвер, 8 січня, в албанському місті Дуррес знайшли чоловіка, який потонув внаслідок сильних дощів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

З неділі країни Західних Балкан зазнають збитків від снігу та інших зимових погодних умов, що призвело до закриття доріг і залізничних ліній, а також відключення електроенергії.

Аварійні служби цілодобово працюють над евакуацією десятків людей із затоплених будинків, які постраждали від сильних дощів.

Фото: Reuters

Міністерство оборони країни повідомило, що рятувальні служби використовували човни для евакуації людей, які опинилися в затоплених будинках в районі інших південно-західних міст Албанії, Фієр і Вльора, після того, як рівень річки Вйоса піднявся до понад 9 метрів.

Відтак 55-річний муніципальний працівник, який зник у вівторок, 6 січня, був знайдений мертвим у дренажному каналі в Дурресі.

Аварійні служби повідомили, що вони працюють над видаленням води з близько 800 будинків і будівель, після того, як розмістили близько 300 осіб у військових і поліцейських приміщеннях.

У Косово, де в останні дні були затоплені великі території, у четвер дощ змінився снігом. Також у четвер вранці в столиці Хорватії Загребі було зафіксовано температуру -14 °C, а метеорологи прогнозують нову хвилю холодів у неділю, 12 січня, з ще нижчими температурами.

Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії. У Румунії в деяких районах продовжили зимові канікули через зимову негоду.

А в Польщі через зростаючу товщину крижаного покриву та прогнозоване зниження температури ввели заборону на судноплавство на нижній та прикордонній ділянках річки Одра.