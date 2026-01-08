Через сильні дощі та сніг на Балканах закрито дороги і залізничні лінії, є загиблий
У четвер, 8 січня, в албанському місті Дуррес знайшли чоловіка, який потонув внаслідок сильних дощів.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
З неділі країни Західних Балкан зазнають збитків від снігу та інших зимових погодних умов, що призвело до закриття доріг і залізничних ліній, а також відключення електроенергії.
Аварійні служби цілодобово працюють над евакуацією десятків людей із затоплених будинків, які постраждали від сильних дощів.
Міністерство оборони країни повідомило, що рятувальні служби використовували човни для евакуації людей, які опинилися в затоплених будинках в районі інших південно-західних міст Албанії, Фієр і Вльора, після того, як рівень річки Вйоса піднявся до понад 9 метрів.
Відтак 55-річний муніципальний працівник, який зник у вівторок, 6 січня, був знайдений мертвим у дренажному каналі в Дурресі.
Аварійні служби повідомили, що вони працюють над видаленням води з близько 800 будинків і будівель, після того, як розмістили близько 300 осіб у військових і поліцейських приміщеннях.
У Косово, де в останні дні були затоплені великі території, у четвер дощ змінився снігом. Також у четвер вранці в столиці Хорватії Загребі було зафіксовано температуру -14 °C, а метеорологи прогнозують нову хвилю холодів у неділю, 12 січня, з ще нижчими температурами.
Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.
Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії. У Румунії в деяких районах продовжили зимові канікули через зимову негоду.
А в Польщі через зростаючу товщину крижаного покриву та прогнозоване зниження температури ввели заборону на судноплавство на нижній та прикордонній ділянках річки Одра.