Из-за сильных дождей и снега на Балканах закрыты дороги и железнодорожные линии, есть погибший
Новости — Четверг, 8 января 2026, 17:40 —
В четверг, 8 января, в албанском городе Дуррес нашли мужчину, который утонул в результате сильных дождей.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
С воскресенья страны Западных Балкан несут убытки от снега и других зимних погодных условий, что привело к закрытию дорог и железнодорожных линий, а также отключению электроэнергии.
Аварийные службы круглосуточно работают над эвакуацией десятков людей из затопленных домов, пострадавших от сильных дождей.
Министерство обороны страны сообщило, что спасательные службы использовали лодки для эвакуации людей, оказавшихся в затопленных домах в районе других юго-западных городов Албании, Фиер и Влёра, после того как уровень реки Вьоса поднялся до более 9 метров.
В результате 55-летний муниципальный работник, пропавший во вторник, 6 января, был найден мертвым в дренажном канале в Дурресе.
Аварийные службы сообщили, что они работают над удалением воды из около 800 домов и зданий, после того как разместили около 300 человек в военных и полицейских помещениях.
В Косово, где в последние дни были затоплены большие территории, в четверг дождь сменился снегом. Также в четверг утром в столице Хорватии Загребе была зафиксирована температура -14 °C, а метеорологи прогнозируют новую волну холодов в воскресенье, 12 января, с еще более низкими температурами.
Ранее на этой неделе зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.
Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии. В Румынии в некоторых районах продлили зимние каникулы из-за зимней непогоды.
А в Польше из-за растущей толщины ледяного покрова и прогнозируемого понижения температуры ввели запрет на судоходство на нижнем и пограничном участках реки Одра.