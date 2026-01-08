Из-за сильных дождей и снега на Балканах закрыты дороги и железнодорожные линии, есть погибший

В четверг, 8 января, в албанском городе Дуррес нашли мужчину, который утонул в результате сильных дождей.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

С воскресенья страны Западных Балкан несут убытки от снега и других зимних погодных условий, что привело к закрытию дорог и железнодорожных линий, а также отключению электроэнергии.

Аварийные службы круглосуточно работают над эвакуацией десятков людей из затопленных домов, пострадавших от сильных дождей.

Фото: Reuters

Министерство обороны страны сообщило, что спасательные службы использовали лодки для эвакуации людей, оказавшихся в затопленных домах в районе других юго-западных городов Албании, Фиер и Влёра, после того как уровень реки Вьоса поднялся до более 9 метров.

В результате 55-летний муниципальный работник, пропавший во вторник, 6 января, был найден мертвым в дренажном канале в Дурресе.

Аварийные службы сообщили, что они работают над удалением воды из около 800 домов и зданий, после того как разместили около 300 человек в военных и полицейских помещениях.

В Косово, где в последние дни были затоплены большие территории, в четверг дождь сменился снегом. Также в четверг утром в столице Хорватии Загребе была зафиксирована температура -14 °C, а метеорологи прогнозируют новую волну холодов в воскресенье, 12 января, с еще более низкими температурами.

Ранее на этой неделе зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии. В Румынии в некоторых районах продлили зимние каникулы из-за зимней непогоды.

А в Польше из-за растущей толщины ледяного покрова и прогнозируемого понижения температуры ввели запрет на судоходство на нижнем и пограничном участках реки Одра.