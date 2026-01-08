Грузія звернеться до BBC зі скаргою через розслідування щодо хімічної зброї

Влада Грузії найближчим часом звернеться зі скаргою до британського мовника BBC через розслідування про застосування хімічної зброї проти демонстрантів наприкінці 2024 року.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, цитує News Georgia, пише "Європейська правда".

Папуашвілі заявив, що грузинська влада найближчими днями звернеться зі скаргою до внутрішнього регулювального органу BBC.

"Подивимося, як пройде ця процедура. Сподіваємося, вже на цьому рівні BBC визнає, що той сюжет був фабрикацією і маніпуляцією", – зазначив він.

За його словами, Грузія продовжить судові позови в інших інстанціях, якщо BBC не визнає, що матеріал був сфабрикований.

Нагадаємо, 2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цього керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC.

А грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була "певна речовина", але не "каміт".

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": "Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC.