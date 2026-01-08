Грузия обратится в BBC с жалобой из-за расследования по химическому оружию

Власти Грузии в ближайшее время обратятся с жалобой к британскому вещателю BBC из-за расследования о применении химического оружия против демонстрантов в конце 2024 года.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, цитирует News Georgia, пишет "Европейская правда".

Папуашвили заявил, что грузинские власти в ближайшие дни обратятся с жалобой во внутренний регулирующий орган BBC.

"Посмотрим, как пройдет эта процедура. Надеемся, уже на этом уровне BBC признает, что тот сюжет был фабрикацией и манипуляцией", – отметил он.

По его словам, Грузия продолжит судебные иски в других инстанциях, если BBC не признает, что материал был сфабрикован.

Напомним, 2 декабря грузинское общество всколыхнула публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этого правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC.

А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было "определенное вещество", но не "камит".

Читайте также материал „ЕвроПравды": "Нахимичили" до Гааги: какие последствия для власти Грузии может иметь расследование BBC.