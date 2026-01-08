Сенат США просунув резолюцію, що обмежує військові дії Трампа проти Венесуели

У четвер, 8 січня, Сенат США виніс на розгляд резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу вживати подальших військових заходів проти Венесуели без дозволу Конгресу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Голосування щодо процедурної міри для просування резолюції про військові повноваження пройшло з результатом 52 проти 47.

Резолюцію підтримали всі демократи, а також п’ятеро республіканців – Ренд Пол, Сюзан Коллінз, Джош Голі, Ліза Мурковскі та Тодд Янг. Один сенатор-республіканець не брав участі в голосуванні.

Голосування відбулося через кілька днів після того, як американські війська захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро в ході військового рейду в Каракасі.

Республіканці Трампа заблокували дві попередні спроби просунути подібні резолюції в Сенаті минулого року, коли адміністрація посилила військовий тиск на Венесуелу, атакуючи судна.

Прихильники документа наголошують, що саме Конгрес, відповідно до Конституції США, має право оголошувати війну, а також застерігають від ризику затяжної та дорогої військової кампанії у Венесуелі на тлі значного бюджетного дефіциту США.

Водночас опоненти резолюції стверджують, що затримання Мадуро було правоохоронною, а не військовою операцією, і що президент як головнокомандувач має право на обмежені військові дії в інтересах національної безпеки.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня.

Пізніше він заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Також Трамп оголосив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів нафти, на яку накладено санкції.

