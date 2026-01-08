Сенат США продвинул резолюцию, ограничивающую военные действия Трампа против Венесуэлы

В четверг, 8 января, Сенат США вынес на рассмотрение резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу принимать дальнейшие военные меры против Венесуэлы без разрешения Конгресса.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Голосование по процедурной мере для продвижения резолюции о военных полномочиях прошло с результатом 52 против 47.

Резолюцию поддержали все демократы, а также пятеро республиканцев – Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Джош Голи, Лиза Мурковски и Тодд Янг. Один сенатор-республиканец не принимал участия в голосовании.

Голосование состоялось через несколько дней после того, как американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военного рейда в Каракасе.

Республиканцы Трампа заблокировали две предыдущие попытки продвинуть подобные резолюции в Сенате в прошлом году, когда администрация усилила военное давление на Венесуэлу, атакуя суда.

Сторонники документа подчеркивают, что именно Конгресс, в соответствии с Конституцией США, имеет право объявлять войну, а также предостерегают от риска затяжной и дорогостоящей военной кампании в Венесуэле на фоне значительного бюджетного дефицита США.

В то же время оппоненты резолюции утверждают, что задержание Мадуро было правоохранительной, а не военной операцией, и что президент как главнокомандующий имеет право на ограниченные военные действия в интересах национальной безопасности.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января.

Позже он заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Также Трамп объявил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти, на которую наложены санкции.

