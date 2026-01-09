СМИ: Венгрия предоставила убежище еще двум гражданам Польши

Незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам другой страны Евросоюза – Польши.

Об этом со ссылкой на источники сообщает портал VSquare, пишет "Европейская правда".

Несколько европейских дипломатов подтвердили изданию существование этого письма, в котором говорится: "23 декабря 2025 года Венгрия сообщила Совету (Европейского Союза) о принятии решения об одобрении заявлений о предоставлении убежища двум гражданам Польши". В письме не было указано никаких имен.

Издание обратилось за разъяснениями в три венгерских министерства, однако пока ответа не получило.

Это означает, что количество "польских беженцев", которым предоставил убежище Виктор Орбан, теперь возросло до трех.

Год назад, в декабре 2024 года, Венгрия предоставила политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, которого разыскивают в его стране за 11 финансовых преступлений, связанных с вероятным хищением средств так называемого Фонда юстиции.

В конце 2025 года бывший начальник Романовского, экс-министр юстиции Збигнев Зёбро, появился в Будапеште на необычно длительный срок – именно тогда, когда против него готовили уголовные обвинения, а Сейм отменил его иммунитет.

Он проводил встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном в его кабинете. Зёбро не ответил на вопрос польских журналистов, поднимался ли вопрос о предоставлении убежища во время их разговора.

15 января 2026 года варшавский суд должен рассмотреть возможный арест Зебро, против которого прокуратура намерена выдвинуть 26 обвинений, в том числе в руководстве организованной преступной группировкой.

Несколько месяцев назад Орбан открыто намекнул, что еще больше поляков могут получить убежище в Венгрии.

