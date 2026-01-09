В Литве резко обвалились рейтинги президента Науседы

В Литве больше людей относятся к президенту негативно, чем положительно, чего не наблюдалось в течение более чем двух десятилетий.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу Vilmorus, проведенному по заказу газеты Lietuvos Ryta, рейтинг Гитанаса Науседы продолжает падать и остается на самом низком уровне с момента его вступления в должность в 2019 году.

В декабре 38,2% литовцев положительно оценивали главу государства, а 42,6% – отрицательно.

В опросе, проведенном в ноябре, 45,2% респондентов положительно оценивали политика, а 32,3% – отрицательно. В результате президент опустился с первого на четвертое место в рейтинге самых популярных политиков.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сравнил эти изменения с президентством Роландаса Паксаса, которому объявили импичмент.

"Обычно президенты имеют положительные рейтинги и занимают первое место. Последний раз отрицательный рейтинг литовский президент имел в 2004 году, и это был Роландас Паксас. Но в его случае были очень четкие причины – измена", – сказал социолог агентству BNS.

Паксас был отстранен от должности после того, как суд признал, что он нарушил Конституцию из-за своих отношений с российским бизнесменом.

Нет единой причины, почему рейтинг Науседы резко падает в течение нескольких месяцев подряд, заявил Гайдис. "Падение началось летом и связано с формированием правительства, которое продолжалось до октября. Затем были протесты, костры возле парламента. Нет единого события – это процесс", – пояснил социолог.

В декабре опрос показал значительное недовольство литовцев работой правительства во главе с премьер-министром Ингой Ругинене.