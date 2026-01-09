Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у лютому.

Про це він повідомив у соцмережах 9 січня, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 9 січня, Київ відвідав міністр оборони Британії Джон Гілі. Під час зустрічі зі Шмигалем вони, зокрема, обговорили підготовку до засідання "Рамштайну".

Шмигаль зазначив, що наступне засідання контактної групи відбудеться у лютому. Водночас конкретну дату він не вказав.

Нагадаємо, попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку.

Міністр оборони Британії тоді заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус своєю чергою оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.

Також Шмигаль повідомив про підписання низки важливих домовленостей з німецькими партнерами обсягом понад 1,2 млрд євро.