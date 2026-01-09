Следующее заседание "Рамштайна" состоится в феврале

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в феврале.

Об этом он сообщил в соцсетях 9 января, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 9 января, Киев посетил министр обороны Великобритании Джон Хили. Во время встречи со Шмыгалем они, в частности, обсудили подготовку к заседанию "Рамштайна".

Шмыгаль отметил, что следующее заседание контактной группы состоится в феврале. В то же время конкретную дату он не указал.

Напомним, предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.

Министр обороны Великобритании тогда заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь объявил о намерениях передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.

Также Шмыгаль сообщил о подписании ряда важных договоренностей с немецкими партнерами объемом более 1,2 млрд евро.