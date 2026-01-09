Испанцы, которых удерживали в Венесуэле, вернулись в Мадрид после освобождения

Четверо граждан Испании и известный венесуэльско-испанский правозащитник прибыли в Мадрид в пятницу, 9 января.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Они прибыли в Испанию на следующий день после того, как их освободили из тюрьмы в Венесуэле после захвата США президента Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил в этот же день, что Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных как знак "стремления к миру".

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что пятеро освобожденных уже встретились с друзьями и родственниками.

"Сегодня счастливый день. Надеюсь увидеть их вскоре и желаю им скорейшего возвращения к нормальной жизни", – подчеркнул он.

Росио Сан-Мигель, которого задержали в феврале 2024 года в международном аэропорту Майкетия близ Каракаса, является юристом и экспертом по вопросам безопасности и вооруженных сил Венесуэлы.

Двое других – Андрес Мартинес Адасме и Хосе Мария Басоа, оба из Страны Басков – были задержаны в сентябре 2024 года по обвинению в причастности к испанской разведке, которая планировала убийство Мадуро, что испанское правительство неоднократно отрицало.

Другие освобожденные – Эрнесто Горбе и Мигель Морено.

Фото: Reuters

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

Среди прочего, администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.

