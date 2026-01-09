США захватили в Карибском море танкер Olina из "теневого флота" РФ

США захватили танкер Olina в Карибском море, пятое такое судно за последние недели, на фоне усиления мер Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Olina, который, согласно публичной базе данных о судоходстве Equasis, ходил под флагом Восточного Тимора, ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в этот регион, сообщил источник в отрасли, непосредственно знакомый с этим вопросом.

В предрассветные часы морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Southern Spear, стартовавшей с авианосца USS Gerald R. Ford, задержали Olina в Карибском море "без инцидентов", сообщило Южное командование США в X.

"Сегодня утром наши объединенные межведомственные силы вновь послали четкий сигнал: "преступникам нет безопасного убежища", – говорится в сообщении.

Судно Olina покинуло Венесуэлу на прошлой неделе, полностью загруженное нефтью, как часть флотилии, вскоре после того, как 3 января США задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США экспорта венесуэльской нефти, сообщил источник в отрасли.

"Трекер AIS (местонахождение) судна в последний раз был активен 52 дня назад в венесуэльской исключительной экономической зоне, к северо-востоку от Кюрасао", – отдельно сообщила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

"Задержание является результатом длительного преследования танкеров, связанных с подсанкционными поставками венесуэльской нефти в регионе".

США наложили санкции на Olina в январе прошлого года, когда он назывался Minerva M, за то, что, по словам Вашингтона, он был частью так называемого теневого флота судов, которые плавают без особого регулирования или известной страховки.

M Sophia, еще один из танкеров, входивший в состав флотилии из десятка судов, покинувших Венесуэлу в начале этого месяца, был задержан американскими силами в начале этой недели.

Три судна – Skylyn, Min Hang и Merope – все полностью загруженные и входящие в состав той же флотилии, которая отплыла на прошлой неделе, в четверг вернулись в воды Венесуэлы, по данным источника в отрасли.

Еще семь танкеров из этой флотилии, также полностью загруженных, должны были вернуться в воды Венесуэлы в пятницу и субботу, отметил этот человек.

Вся нефть на борту этих 10 танкеров принадлежит венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, добавил источник.

Неясно, будет ли Вашингтон принимать меры в отношении других танкеров, направляющихся в Венесуэлу.

Блокада США в отношении венесуэльской нефти, на которую наложены санкции, остается в силе "в любой точке мира", заявил в среду министр обороны Пит Хэгсет.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Суда обвиняют в нарушении санкционной политики.

Вице-президент США Джей Ди Венс описал танкер Bella 1 как фиктивный российский нефтяной танкер, который только притворялся российским, чтобы избежать правосудия.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение РФ президент США Дональд Трамп распорядился освободить двух российских граждан, членов экипажа танкера Bella 1.