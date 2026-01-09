Німеччина розгляне нові заходи для боротьби з цифровим насильством через ШІ

Міністерство юстиції Німеччини планує найближчим часом представити заходи, які дозволять владі ефективніше боротися з використанням штучного інтелекту для маніпулювання зображеннями, що порушують особисті права людей.

Про це повідомив у п'ятницю, 9 січня, речниця міністерства Анналена Бекфельд, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, нещодавно Grok, вбудований чат-бот на базі штучного інтелекту в соціальній мережі X мільярдера Ілона Маска, став предметом розслідування через "пікантний режим", який дозволяє користувачам створювати зображення сексуального характеру.

Зокрема чат-бот створював зображення жінок і дітей у мінімальному одязі, часто без згоди зображених осіб.

Відтак Бекфельд зазначила, що Німеччина готується розглянути це питання у своїх внутрішніх судах.

"Неприпустимо, що маніпуляції у великих масштабах використовуються для систематичного порушення особистих прав. Тому ми хочемо забезпечити, щоб кримінальне право могло бути ефективніше використане для боротьби з цим", – наголосила вона.

За її словами, Мін’юст Німеччини працює над поліпшенням регулювання дипфейків і планує ухвалити закон проти цифрового насильства, щоб підтримати його жертв.

Вона додала, що міністерство планує представити конкретні пропозиції найближчим часом.

Міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл закликала X терміново розв’язати проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.

А міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що Єврокомісія повинна вжити юридичних заходів, щоб зупинити "індустріалізацію сексуальних домагань", яка відбувається на соціальній платформі X.

8 січня стало відомо, що Європейська комісія наказала X зберігати всі внутрішні документи та дані, пов'язані з її вбудованим чат-ботом на базі штучного інтелекту Grok, до кінця 2026 року.