ЕС может усилить контроль над WhatsApp из-за высокого уровня пользователей

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platform, вероятно, будет подпадать под действие жестких правил в отношении онлайн-контента, направленных на борьбу с незаконным и вредным контентом.

Об этом заявил в пятницу, 9 января, представитель Европейской комиссии Тома Ренье, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в первом полугодии 2025 года WhatsApp имел около 51,7 млн среднемесячных активных пользователей своих каналов WhatsApp в Европейском Союзе, что превышает порог в 45 млн пользователей, установленный в Законе о цифровых услугах (DSA).

DSA требует от таких крупных платформ принимать более активные меры для борьбы с незаконным и вредным контентом.

Facebook и Instagram от Meta, YouTube от Google, TikTok, Temu и Linkedin от Microsoft – это некоторые из компаний, которые в соответствии с DSA считаются очень крупными онлайн-платформами и подпадают под действие этого требования.

"Итак, задача Еврокомиссии состоит в том, чтобы проверить, что является фактически частными сообщениями, которые не подпадают под действие DSA, а что является открытыми каналами, которые больше действуют как платформа социальных медиа, подпадающая под действие DSA", – отметил Ренье.

Он добавил, что Еврокомиссия теперь тщательно изучает, подпадает ли WhatsApp под действие DSA.

За нарушение DSA компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их глобального годового дохода.

Отметим, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X миллиардера Илона Маска, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.

8 января стало известно, что Европейская комиссия приказала X хранить все внутренние документы и данные, связанные с ее встроенным чат-ботом на базе искусственного интеллекта Grok, до конца 2026 года.

Также писали, что Министерство юстиции Германии планирует в ближайшее время представить меры, которые позволят властям эффективнее бороться с использованием искусственного интеллекта для манипулирования изображениями, нарушающими личные права людей.