У ЄС наказали Х зберігати внутрішні дані на тлі інциденту з порнографічним ШІ-контентом

Європейська комісія наказала соціальній мережі X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, зберігати всі внутрішні документи та дані, пов'язані з її вбудованим чат-ботом на базі штучного інтелекту Grok, до кінця 2026 року.

Про це повідомив у четвер, 8 січня, представник Єврокомісії Тома Реньє, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Реньє, Єврокомісія вирішила продовжити термін дії наказу про збереження даних та документів, надісланого X минулого року, який стосувався алгоритмів і поширення незаконного контенту.

"Це означає, що платформа повинна зберігати свої внутрішні документи, не знищувати їх, оскільки ми маємо сумніви щодо її відповідності вимогам. Ми повинні мати доступ до них, якщо ми про це прямо попросимо", – зазначив він.

Речник також наголосив, що цей крок не означає, що Єврокомісія розпочала нове офіційне розслідування на підставі Закону про цифрові послуги (DSA) Європейського Союзу.

Зазначимо, таке рішення Єврокомісії відбувається у контексті того, що нещодавно британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в інтернеті.

Мова йде про функцію Grok, яка називається "пікантний режим": вона генерує зображення жінок і дітей у дуже відвертому одязі.

Пізніше міністерка технологій Британії Великої Ліз Кендалл закликала X терміново вирішити проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.

А міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що Єврокомісія повинна вжити юридичних заходів, щоб зупинити "індустріалізацію сексуальних домагань", яка відбувається на соціальній платформі X.