Латвія запропонує скликати позачергове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Україні

Новини — П'ятниця, 9 січня 2026, 20:24 — Іванна Костіна

Латвія має намір звернутися з проханням про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з "варварським нападом" Росії на Україну, в тому числі із застосуванням балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів Європейського союзу і НАТО.

Про це написала глава МЗС Латвії Байба Браже в Х, передає "Європейська правда".

Латвія протягом цього року є непостійним членом Радбезу ООН.

"Латвія попросить про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО", – написала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву. 

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.

Латвія ООН Війна з РФ
