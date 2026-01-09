Латвия предложит созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Украине

Латвия намерена обратиться с просьбой о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с "варварским нападением" России на Украину, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности вблизи границ Европейского союза и НАТО.

Об этом написала глава МИД Латвии Байба Браже в Х, передает "Европейская правда".

Латвия в течение этого года является непостоянным членом Совбеза ООН.

"Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО", – написала она.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Сибига также анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас рассценила второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.