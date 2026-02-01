Повітряні кулі вторглись у Польщу з Білорусі

Польські військові повідомили про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Згідно з повідомленням, у ніч на 1 лютого польські військові зафіксували "вторгнення в польський повітряний простір об'єктів, схожих на повітряні кулі".

Польоти об'єктів відстежувалися військовими радіолокаційними системами і не становили загрози для безпеки повітряного простору Польщі, зазначили в командуванні.

"Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами і на постійній основі передає зібрані дані про спостережувані об'єкти. Збройні сили Польщі залишаються в готовності до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки польського повітряного простору", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч проти 31 січня Польща зафіксувала ймовірні повітряні кулі, які наближалися до її повітряного простору з Білорусі.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті поблизу білоруського кордону були виявлені повітряні кулі з контрабандою.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів.