Воздушные шары вторглись в Польшу из Беларуси

Польские военные сообщили о вторжении на территорию страны воздушных шаров со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Согласно сообщению, в ночь на 1 февраля польские военные зафиксировали "вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары".

Полеты объектов отслеживались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы для безопасности воздушного пространства Польши, отметили в командовании.

"Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и на постоянной основе передает собранные данные о наблюдаемых объектах. Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 31 января Польша зафиксировала вероятные воздушные шары, которые приближались к ее воздушному пространству из Беларуси.

Напомним, в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете вблизи белорусской границы были обнаружены воздушные шары с контрабандой.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов.