Литва підтримує заборону в'їзду до Шенгену росіянам, які воювали в Україні

Литва підтримує заклики Естонії до країн ЄС ввести скоординовану заборону на видачу шенгенських віз росіянам, які воювали в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, литовська сторона наразі працює над тим, як підготувати саму модель такої заборони.

"У політичному плані сумнівів немає – ми підтримуємо це, це необхідно робити і домагатися загальноєвропейського консенсусу, проте нам потрібно дуже добре підготуватися технічно", – сказав глава литовської дипломатії.

За словами міністра, для безперебійної роботи такої системи необхідно підготувати можливості з обробки великих масивів даних, перевірки їх автентичності та інтеграції.

Як зазначив Будріс, наразі списки осіб, яким не видаються візи, наприклад через зв'язки з тероризмом або іншими злочинами, вже обробляються, але в менших масштабах.

"Це питання не просто заяви, а побудови всієї системи. Я маю на увазі сотні тисяч, а можливо, і мільйони людей, чиї дані нам доведеться закодувати в наших системах і не допустити їх в'їзду до Європи", – підкреслив він.

Будріс зазначив, що нещодавно обговорював цю ідею з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкна, який цього тижня порушив це питання на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Нещодавно стало відомо, що Естонія виносить на розгляд країн-членів пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.