Литва поддерживает запрет на въезд в Шенген россиянам, воевавшим в Украине

Литва поддерживает призывы Эстонии к странам ЕС ввести скоординированный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, воевавшим в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, литовская сторона сейчас работает над тем, как подготовить саму модель такого запрета.

"В политическом плане сомнений нет – мы поддерживаем это, это необходимо делать и добиваться общеевропейского консенсуса, однако нам нужно очень хорошо подготовиться технически", – сказал глава литовской дипломатии.

По словам министра, для бесперебойной работы такой системы необходимо подготовить возможности по обработке больших массивов данных, проверке их подлинности и интеграции.

Как отметил Будрис, в настоящее время списки лиц, которым не выдаются визы, например из-за связей с терроризмом или другими преступлениями, уже обрабатываются, но в меньших масштабах.

"Это вопрос не просто заявления, а построения всей системы. Я имею в виду сотни тысяч, а возможно, и миллионы людей, чьи данные нам придется закодировать в наших системах и не допустить их въезда в Европу", – подчеркнул он.

Будрис отметил, что недавно обсуждал эту идею с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкна, который на этой неделе поднял этот вопрос на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Недавно стало известно, что Эстония выносит на рассмотрение стран-членов предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.