Глава МЗС Італії розповів, що думає про ідею прискореного вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ідею щодо прискореного вступу України в ЄС.

Свою думку з цього питання італійський міністр висловив в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

Таяні зазначив, що Італія підтримує членство України в ЄС, однак, додав він, першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни.

"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії", – розповів глава італійського МЗС.

При цьому він запевнив, що Італія допоможе зі вступом до ЄС Україні, "яка має пройти певний шлях".

Раніше у Єврокомісії заявляли, що вступ України в ЄС у 2027 році – бажання не лише Зеленського, але й багатьох держав-членів.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ у 2027 році – неможливий.

Також міністр закордонних справ України виклав своє бачення дати вступу України у ЄС.