Глава МИД Италии рассказал, что думает об идее ускоренного вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Свое мнение по этому вопросу итальянский министр высказал в интервью Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

Таяни отметил, что Италия поддерживает членство Украины в ЕС, однако, добавил он, первыми к Евросоюзу должны присоединиться балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми у нас есть обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии", – рассказал глава итальянского МИД.

При этом он заверил, что Италия поможет с вступлением в ЕС Украине, "которая должна пройти определенный путь".

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что вступление Украины в ЕС в 2027 году – желание не только Зеленского, но и многих государств-членов.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление в 2027 году – невозможно.

Также министр иностранных дел Украины изложил свое видение даты вступления Украины в ЕС.