У Португалії готуються до нової хвилі негоди після потужного шторму "Крістін"

Десять округів материкової частини Португалії перебуватимуть під помаранчевим попередженням, другим за ступенем небезпеки, з понеділка по середу через загрозу шторму.

Про це оголосив Португальський інститут моря та атмосфери (IPMA), його дані наводить CNN Portugal, повідомляє "Європейська правда".

Порту, Фару, Сетубал, Віана-ду-Каштелу, Лісабон, Лейрія, Бежа, Авейру, Коїмбра і Брага перебуватимуть під помаранчевим попередженням з 15:00 понеділка до 02:00 середи.

У цих районах очікуються хвилі висотою від п'яти до шести метрів, які можуть досягати максимальної висоти 11 метрів, зазначили в IPMA.

Всі райони материкової частини Португалії та архіпелаг Азорські острови перебуватимуть під жовтим попередженням з різних причин – шторм на морі, опади, сніг і вітер.

Помаранчевий рівень небезпеки оголошується IPMA при "помірній або високій небезпеці погодних умов", а жовтий – при небезпеці для певних видів діяльності, що залежать від погодних умов.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Внаслідок шторму сотні тисяч абонентів залишились без світла, загинули люди.

Внаслідок шторму також отримали пошкодження щонайменше два винищувачі F-16 на одній з авіабаз.