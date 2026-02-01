В Португалии готовятся к новой волне непогоды после мощного шторма "Кристин"

Десять округов материковой части Португалии будут находиться под оранжевым предупреждением, вторым по степени опасности, с понедельника по среду из-за угрозы шторма.

Об этом объявил Португальский институт моря и атмосферы (IPMA), его данные приводит CNN Portugal, сообщает "Европейская правда".

Порту, Фару, Сетубал, Виана-ду-Каштелу, Лиссабон, Лейрия, Бежа, Авейру, Коимбра и Брага будут находиться под оранжевым предупреждением с 15:00 понедельника до 02:00 среды.

В этих районах ожидаются волны высотой от пяти до шести метров, которые могут достигать максимальной высоты 11 метров, отметили в IPMA.

Все районы материковой части Португалии и архипелаг Азорские острова будут находиться под желтым предупреждением по разным причинам – шторм на море, осадки, снег и ветер.

Оранжевый уровень опасности объявляется IPMA при "умеренной или высокой опасности погодных условий", а желтый – при опасности для определенных видов деятельности, зависящих от погодных условий.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

В результате шторма сотни тысяч абонентов остались без света, погибли люди.

В результате шторма также получили повреждения по меньшей мере два истребителя F-16 на одной из авиабаз.