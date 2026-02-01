Прем’єр Естонії розповів, що використовує ШІ у своїй роботі

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що використовує штучний інтелект у своїй роботі, але вважає важливим зберігати критичне мислення.

Заяву естонського прем’єра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Міхал розповів, що використовує ШІ "для різних речей". Крім того, за словами прем’єра, його команда досить багато використовує штучний інтелект, щоб навчитися працювати ефективніше.

"Час від часу даю робити для себе огляди якихось цікавих для мене текстів – газетних статей, матеріалів з преси, шукати певні зв'язки. Можна дати штучному інтелекту завдання відстежувати появу певних подій і повідомляти про це, тоді він ставить відповідні "сигнали"… При підготовці презентацій теж можу використовувати ШІ: якщо мені потрібна простіша презентація, він її робить, і я можу цим скористатися", – зазначив він.

Водночас Міхал наголосив на необхідності зберігати критичне мислення при використанні ШІ.

"Інформація, яку видає ШІ, може бути викладена гладко, але вона не завжди буває точною. У випадку інформації або масивів даних, зібраних в естонському інформаційному просторі, можуть бути неточності, посилання не завжди можуть бути правильними – все це потрібно перевіряти. Але якщо інформація точна, то це дуже корисний інструмент", – зазначив Міхал.

За його словами, багато речей, які раніше доводилося робити вручну і на які могло піти пів дня копіткої роботи, він робить за п'ять хвилин.

"І тоді час, що залишився, можна використовувати або для читання книги, або для чогось іншого корисного", – додав Міхал.

Нещодавно міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста заявила, що під час підготовки та перевірки законопроєктів депутати могли б активніше використовувати штучний інтелект.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Європейська комісія оголосила про план на суму 1 млрд євро щодо активізації використання штучного інтелекту (ШІ) в ключових галузях промисловості.

Також ЗМІ писали, що Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту, щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.