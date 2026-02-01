Премьер Эстонии рассказал, что использует ИИ в своей работе

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что использует искусственный интеллект в своей работе, но считает важным сохранять критическое мышление.

Заявление эстонского премьера приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Михал рассказал, что использует ИИ "для разных вещей". Кроме того, по словам премьера, его команда довольно много использует искусственный интеллект, чтобы научиться работать эффективнее.

"Время от времени даю делать для себя обзоры каких-то интересных для меня текстов – газетных статей, материалов из прессы, искать определенные связи. Можно дать искусственному интеллекту задание отслеживать появление определенных событий и сообщать об этом, тогда он ставит соответствующие "сигналы"... При подготовке презентаций тоже могу использовать ИИ: если мне нужна более простая презентация, он ее делает, и я могу этим воспользоваться", – отметил он.

В то же время Михал подчеркнул необходимость сохранять критическое мышление при использовании ИИ.

"Информация, которую выдает ИИ, может быть изложена гладко, но она не всегда бывает точной. В случае информации или массивов данных, собранных в эстонском информационном пространстве, могут быть неточности, ссылки не всегда могут быть правильными – все это нужно проверять. Но если информация точна, то это очень полезный инструмент", – отметил Михал.

По его словам, многие вещи, которые раньше приходилось делать вручную и на которые могло уйти полдня кропотливой работы, он делает за пять минут.

"И тогда оставшееся время можно использовать либо для чтения книги, либо для чего-то другого полезного", – добавил Михал.

Недавно министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста заявила, что при подготовке и проверке законопроектов депутаты могли бы более активно использовать искусственный интеллект.

Напомним, в октябре прошлого года Европейская комиссия объявила о плане на сумму 1 млрд евро по активизации использования искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях промышленности.

Также СМИ писали, что Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.