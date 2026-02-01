В Британії назвали "тривожним" фото брата короля Чарльза з "файлів Епштейна"

Міністр житлового будівництва Великої Британії Стів Рід прокоментував фотографію Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, яка була опублікована Міністерством юстиції США у серії матеріалів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Заяву британського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На фото Ендрю Маунтбеттен-Віндзор стоїть на колінах над жінкою, яка лежить на спині на підлозі.

Міністерство юстиції США

На питання, що він подумав, побачивши фотографію Ендрю, Рід відповів: "Що б не подумав хтось... це дуже тривожне зображення і дуже тривожні звинувачення, і, як сказав прем'єр-міністр, всі наші думки повинні бути з тими жінками, які стали жертвами дій Епштейна і його спільників".

"І ми можемо допомогти цим жертвам, якщо всі, хто має будь-яку інформацію про те, що відбувалося, виступлять і дадуть свідчення. Ми повинні пролити світло на те, що сталося", – додав міністр.

Раніше британський прем’єр Кір Стармер висловив переконання, що брат британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзор має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх зв’язків зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.