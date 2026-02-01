В Британии назвали "тревожным" фото брата короля Чарльза из "файлов Эпштейна"

Министр жилищного строительства Великобритании Стив Рид прокомментировал фотографию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которая была опубликована Министерством юстиции США в серии материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Заявление британского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На фото Эндрю Маунтбеттен-Виндзор стоит на коленях над женщиной, которая лежит на спине на полу.

Министерство юстиции США

На вопрос, что он подумал, увидев фотографию Эндрю, Рид ответил: "Что бы ни подумал кто-то... это очень тревожное изображение и очень тревожные обвинения, и, как сказал премьер-министр, все наши мысли должны быть с теми женщинами, которые стали жертвами действий Эпштейна и его сообщников".

"И мы можем помочь этим жертвам, если все, кто имеет какую-либо информацию о том, что происходило, выступят и дадут показания. Мы должны пролить свет на то, что произошло", – добавил министр.

Ранее британский премьер Кир Стармер выразил убеждение, что брат британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.