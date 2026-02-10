Стармер заявляет, что не готов уйти с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг призывы к своей отставке после того, как скандал вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который фигурирует в файлах сексуального преступника Джеффри Эпштейна, погрузил его правительство в кризис.

Заявление главы британского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

На фоне призывов к отставке, даже со стороны лидера Лейбористской партии в Шотландии, Стармер пообещал продолжить борьбу.

"После того, как я так упорно боролся за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и ответственности перед страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие", – заявил Стармер на встрече.

Британский премьер добавил, что его главная задача – не допустить прихода к власти популистской партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем.

"Это моя борьба, это борьба всех нас, и мы в ней вместе", – подчеркнул Стармер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Великобритании опроверг слухи об отставке Стармера, которые усилились после того, как с поста ушел его глава аппарата Морган Максвини, а также его директор по коммуникациям в правительстве Тим Аллан.

В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.