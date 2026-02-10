Еврокомиссар призвал к созданию Европейского оборонного союза

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять ответственность за собственную оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кубилюс заявил во время выступления в Европейском парламенте.

Еврокомиссар подчеркнул, что перевооружение ЕС требует институциональной основы, которой должен стать оборонный союз.

"Европейская ответственность за оборону требует институциональной базы для нашего сотрудничества – Европейского оборонного союза", – сказал Кубилюс в своем выступлении.

Он добавил, что замена американских стратегических ресурсов, в частности данных космической разведки, на европейские возможности должна быть ключевым приоритетом для блока.

Кроме того, комиссар призвал быть готовыми заменить другие конвенционные оборонные ресурсы, которые США годами размещали на европейском континенте.

"Пожалуйста, увеличьте свой производственный потенциал и мощности. Потому что это является целью нашей оборонной готовности. Больше производственной мощности, больше инноваций, сильнее сдерживание", – призвал Кубилюс.

В своем выступлении чиновник призвал Европарламент проголосовать за кредит для Украины на 90 млрд евро, 60 из которых должны пойти на оборонные расходы Киева.

Как сообщалось ранее, ЕС готовит создание платформы обмена военными данными без участия Соединенных Штатов до 2030 года.

В январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.