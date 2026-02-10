СМИ: Мюнхенская конференция присудит премию украинцам

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) присудит нынешнюю премию Эвальда фон Кляйста украинскому народу за "мужество и решительность в защите свободы всей Европы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание PAP, которое ознакомилось с письмом от организаторов MSC.

Вручение премии состоится в субботу, 14 февраля, в резиденции баварских королей. Награду передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам организаторов, вручение проведет премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство уже более десяти лет, сначала в Крыму и на Донбассе после российского вторжения в 2014 году, а затем по всей стране после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году", – говорится в письме.

"Несмотря на огромные трудности, жестокость, с которой сталкиваются украинцы, и постоянные жертвы, которые они приносят, решимость украинского народа защищать свободу своей страны – и, собственно, всей Европы – остается непоколебимой", – отмечают организаторы.

Премия Эвальда фон Кляйста присуждается MSC с 2009 года. Среди ее лауреатов – бывшие канцлеры Германии Гельмут Шмидт и Ангела Меркель, бывшие государственные секретари США Генри Киссинджер и Джон Керри.

Напомним, в этом году в немецком Мюнхене, где пройдет конференция по безопасности, впервые откроют специальный Украинский дом.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятие.

В январе Ишингер раскритиковал сосредоточенность дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе на Гренландии, в то время как основной темой должна была быть война РФ против Украины.