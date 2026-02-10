У Польщі скандального ексміністра юстиції покарали доганою за відсутність у Сеймі

Колишній польський міністр юстиції Збігнев Зьобро, обвинувачений у десятках справ, який отримав притулок в Угорщині, а також опозиційний польський депутат-втікач Марчин Романовський були покарані доганою за відсутність на засіданнях Сейму.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, догани були призначені Комітетом з питань регламенту, справ депутатів та імунітету. Обом депутатам, яких прокуратура підозрює у зв'язку з порушеннями у Фонді справедливості, було надано політичний притулок в Угорщині.

Дев'ять членів комітету проголосували за догану Зьобро, а шість – проти. В результаті пропозиція про покарання ексочільника Мін’юсту Польщі була ухвалена.

"Відповідно до статті 22(1)(3), Комітет з питань регламенту, справ депутатів та імунітету виносить догану депутату Збігневу Зьобро за невиконання ним обов'язків депутата через безпідставну відсутність на засіданнях Сейму протягом понад 18 днів поспіль", – йдеться у резолюції.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не був здивований, що Зьобро отримав притулок в Орбана.