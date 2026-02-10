В Польше скандального экс-министра юстиции наказали выговором за отсутствие в Сейме

Бывший польский министр юстиции Збигнев Зебро, обвиняемый в десятках дел, который получил убежище в Венгрии, а также оппозиционный польский депутат-беглец Марчин Романовский были наказаны выговором за отсутствие на заседаниях Сейма.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, выговоры были назначены Комитетом по вопросам регламента, дел депутатов и иммунитета. Обоим депутатам, которых прокуратура подозревает в связи с нарушениями в Фонде справедливости, было предоставлено политическое убежище в Венгрии.

Девять членов комитета проголосовали за выговор Зёбро, а шесть – против. В результате предложение о наказании экс-главы Минюста Польши было принято.

"В соответствии со статьей 22(1)(3), Комитет по вопросам регламента, дел депутатов и иммунитета выносит выговор депутата Збигнева Зебро за невыполнение своих обязанностей депутата из-за безосновательного отсутствия на заседаниях Сейма в течение более 18 дней подряд", – говорится в резолюции.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли правки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться выполнения европейского ордера на арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не был удивлен, что Зебро получил убежище у Орбана.