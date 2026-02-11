Президент України розкрив деталі переговорів з росіянами в Абу-Дабі

Попередній раунд переговорів України та Росії в Абу-Дабі 4–5 лютого був зосереджений на механізмах припинення вогню, однак сторони не досягли згоди щодо деталей.

Про це, як пише "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Зеленського, останні переговори делегацій в Об'єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та способах його контролю з боку США. Однак переговорні команди не змогли узгодити деталі без політичних рішень на вищому рівні.

Зеленський зазначив, що під час обговорень стало зрозуміло, що будь-яке перемир'я потребуватиме моніторингу за участю США, однак деталі досі неопрацьовані.

"Росіяни мають одне формулювання, ми маємо інше, американці мають третє. Існує розуміння, що буде здійснюватися моніторинг, але також існує розуміння, що потрібно доопрацювати формулювання та деталі", – заявив український президент.

Зеленський висловив сподівання, що Україна та США досягнуть розуміння в ході нового раунду переговорів, запланованих на наступний тиждень.

"Наразі ми також обговорюємо план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів", – додав він.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили низку невирішених питань, зокрема методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що американські та українські переговірники також обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також, за даними Reuters, на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та Запорізької АЕС.