Згоди щодо Донбасу та ЗАЕС, за даними Reuters, на переговорах з РФ немає
На мирних переговорах щодо врегулювання війни між Росією та Україною продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".
Як зазначили кілька співрозмовників видання, найбільшою перешкодою для досягнення миру в найближчому майбутньому є відсутність ясності щодо долі Донбасу.
Росія вимагає контролю над усім Донбасом як частину будь-якого потенційного мирного врегулювання. Україна вважає цю вимогу неприйнятною, хоча офіційні особи в Києві висловили готовність розглянути креативні рішення, такі як демілітаризована зона або зона вільної торгівлі.
"У територіальному питанні все ще немає прогресу", – зазначило джерело, обізнане з ситуацією.
Доля Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції Європи, також виявилася складним питанням.
Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме станцію і розподілятиме її енергію між Росією та Україною.
Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні електроенергію за низькою ціною, що є неприйнятним для Києва, зазначило джерело.
Навіть якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці все одно можуть відхилити будь-які територіальні поступки, винесені на референдум.
Також агентство Reuters повідомило, що на переговорах обговорювалась можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні, утім частина співрозмовників, обізнаних з перемовинами, називає такий графік фантастичним.
Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь від української делегації у суботу.
Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.