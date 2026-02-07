Згоди щодо Донбасу та ЗАЕС, за даними Reuters, на переговорах з РФ немає

На мирних переговорах щодо врегулювання війни між Росією та Україною продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначили кілька співрозмовників видання, найбільшою перешкодою для досягнення миру в найближчому майбутньому є відсутність ясності щодо долі Донбасу.

Росія вимагає контролю над усім Донбасом як частину будь-якого потенційного мирного врегулювання. Україна вважає цю вимогу неприйнятною, хоча офіційні особи в Києві висловили готовність розглянути креативні рішення, такі як демілітаризована зона або зона вільної торгівлі.

"У територіальному питанні все ще немає прогресу", – зазначило джерело, обізнане з ситуацією.

Доля Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції Європи, також виявилася складним питанням.

Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме станцію і розподілятиме її енергію між Росією та Україною.

Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні електроенергію за низькою ціною, що є неприйнятним для Києва, зазначило джерело.

Навіть якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці все одно можуть відхилити будь-які територіальні поступки, винесені на референдум.

Також агентство Reuters повідомило, що на переговорах обговорювалась можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні, утім частина співрозмовників, обізнаних з перемовинами, називає такий графік фантастичним.

Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь від української делегації у суботу.

Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.